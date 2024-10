Mais uma pessoa morta no desabamento de hotel na Argentina é localizada

Imagens do prédio que desabou na Argentina - (crédito: STRINGER / AFP)

Mais um corpo foi encontrado nos escombros do desabamento de um hotel da Argentina. Trata-se de uma mulher idosa chamada Rosa. Segundo o ministro da Segurança do país, Javier Alonso, a família ajudou a identificar a mulher por meio da fotografia de uma tatuagem que a vítima tinha no braço direito.

Rosa é a segunda pessoa morta na tragédia. Socorristas ainda buscam ao menos outras seis pessoas desaparecidas entre os escombros. No entanto, as autoridades acreditam que o número de vítimas seja maior.

O desabamento ocorreu nesta terça-feira (29/10). Quatro pessoas foram detidas após a tragédia: dois pedreiros, um assistente e outro homem ligado à obra, que estão sob investigação por "crime culposo qualificado" e podem enfrentar penas de até cinco anos de prisão.

O hotel fica localizado em Villa Gesell, Buenos Aires, uma cidade turística que enche durante a temporada de verão, nos meses de janeiro e fevereiro. O desabamento acabou afetando outro prédio que estava perto.

Três dos dez andares do complexo afetaram o edifício vizinho, tirando a vida de um homem de aproximadamente 80 anos e ferindo sua esposa, de 79 anos, que foi levada a um hospital. Socorristas trabalham desde então com cães, drones, sonares, sondas com câmeras e microfones e uma grua para remover paredes, lajes e vigas.



As causas do desabamento são desconhecidas, mas o município de Villa Gesell informou em um comunicado que uma obra estava sendo realizada "de forma clandestina, sem cumprir com a legislação municipal" no hotel e que o procedimento já havia sido paralisado em agosto.