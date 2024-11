Israel afirma ter frustrado planos de atentados de uma 'rede terrorista iraniana'

Esta operação permitiu, segundo as Forças Armadas, "impedir um ataque e possibilitar a revelação dos métodos operacionais das redes terroristas iranianas localizadas perto das Colinas de Golã" - (crédito: Kobi Gideon/Assessoria Governo de Israel)

O Exército israelense anunciou neste domingo (3) que havia frustrado planos de atentados de uma "rede terrorista iraniana" após a captura "nos últimos meses" de um de seus membros na Síria, que foi levado para Israel, segundo um comunicado.

"Durante uma operação especial de inteligência no território sírio, realizada nos últimos meses, soldados [...] capturaram um membro de uma rede terrorista iraniana na Síria", declarou o exército, sem especificar a data ou o local exato de sua captura.

De acordo com o comunicado, o suspeito, um cidadão sírio chamado Ali Soleiman al Asi, vivia no sul do país.

"Suas atividades incluíam a coleta de informações sobre as tropas israelenses na área da fronteira com o intuito de realizar futuras atividades terroristas para a rede", informou o exército.

O homem foi transferido para Israel, onde foi interrogado.

Esta operação permitiu, segundo as Forças Armadas, "impedir um ataque e possibilitar a revelação dos métodos operacionais das redes terroristas iranianas localizadas perto das Colinas de Golã".

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) informou em julho que "forças israelenses capturaram um cidadão que trabalhava como motorista para transportar leite até a capital, Damasco, na vila de al Razatiya", no sul da província de Quneitra, que faz fronteira com as Colinas de Golã sírias ocupadas por Israel.

Damasco tem tentado se manter à margem dos conflitos na Faixa de Gaza e no Líbano. Grupos afiliados ao movimento libanês Hezbollah dispararam foguetes da Síria contra a parte das Colinas de Golã ocupada por Israel.

As Colinas de Golã foram parcialmente ocupadas por Israel em 1967 e anexadas em 1981.