Israel diz que 'eliminou' sucessor de Nasrallah na liderança do Hezbollah

Israel confirmou, nesta terça-feira (22), que matou, em um bombardeio há três semanas no sul de Beirute, Hashem Safieddine, apontado como possível sucessor de Hassan Nasrallah, líder histórico do Hezbollah, assassinado em outro ataque poucos dias antes.

"Agora podemos confirmar que o chefe do Conselho Executivo do Hezbollah, Hashem Safieddine, e o chefe da Direção de Inteligência do Hezbollah, Ali Husein Hazima, foram abatidos junto a outros comandantes do Hezbollah em um bombardeio há cerca de três semanas", informou o exército israelense em um comunicado.

Novos bombardeios atingem sul de Beirute após aviso de evacuação israelense

Pelo menos três bombardeios israelenses tiveram como alvo os subúrbios do sul de Beirute, reduto do movimento Hezbollah, na noite desta terça-feira (22), depois que Israel pediu a evacuação de alguns bairros da região, informou a agência de notícias oficial libanesa NNA.

A NNA (sigla em inglês) indicou que dois desses bombardeios foram dirigidos contra o distrito de Laylake, perto de um estádio, e imagens da AFP mostravam colunas de fumaça nessa área, que é alvo de bombardeios regulares desde que Israel intensificou sua ofensiva no mês passado.