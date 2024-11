Maior crocodilo do mundo morre na Austrália

"Ele era mais do que apenas um crocodilo. Ele era um membro querido da nossa família", diz nota publicada no Facebook do refúgio que Cassius vivia - (crédito: Reprodução/Green Island Resort)

Cassius, maior crocodilo em cativeiro do mundo, morreu na sexta-feira (1º/11). O animal vivia em Marineland Melanesia Crocodile Habitat, refúgio para répteis dentro do Green Island Resort, na Austrália. Com 5,48 metros de comprimento, o crocodilo foi classificado como o maior do mundo pelo Guinness Book, o livro dos recordes.

Cassius pesava mais do que uma tonelada e acredita-se que tinha mais de 110 anos, vivendo além da expectativa de vida de um crocodilo. A idade avançada fez com que a saúde do animal tivesse um grande declínio desde 15 de outubro.

"Ele era mais do que apenas um crocodilo. Ele era um membro querido da nossa família e trouxe alegria e companheirismo ao seu melhor amigo George por mais de 37 anos", diz nota publicada no Facebook do refúgio que Cassius vivia. George J Craig é o fundador da Mariland Melanesia e alimentou o réptil durante os últimos 37 anos.

Em 1º de janeiro de 2011, o Guinness classificou Cassius como o maior crocodilo do mundo. Ele foi capturado em 1984, após denúncias de que atacava barcos e gados da região do rio Finniss, perto de Darwin, na Austrália.

"Sentiremos muita falta de Cassius, mas nosso amor e nossas lembranças dele permanecerão em nossos corações para sempre", continua a nota. "Obrigado a todos que visitaram Cassius ao longo de sua vida e ofereceram gentileza ao longo do caminho."

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer