Partido Republicano cresce e conquista maioria no Senado

O Partido Republicano, pelo qual concorre o candidato à presidência Donald Trump, conquistou a maioria das cadeiras do Senado nos Estados Unidos, antes mesmo da conclusão da apuração dos votos. A legenda já conquistou 51 vagas, contra 42 dos democratas. O total de cadeiras é 100.

De acordo com projeção do The New York Times, o partido Democrata deveria ganhar em 9 estados para manter o Senado. Até às 3h desta quarta-feira (6/11), ele venceu apenas em um, Maryland.

Já os republicanos deveriam vencer em quatro: Florida, Nebraska, Ohio e Texas; e conseguiram.

Já em relação à segunda casa legislativa, o Partido Republicano já conquistou 186 cadeiras da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, contra 160 do Partido Democrata. A casa tem 435 cadeiras, fica com a maioria quem conquistar ao menos 218 assentos. Ainda há 89 vagas em disputa.

O partido Republicano controlará o Senado pela primeira vez em quatro anos. Em caso de vitória de Trump, eles poderão confirmar indicações dele de juízes da Suprema Corte, juízes federais e nomeados para cargos no gabinete.



Se Kamala Harris ganhar o pleito, os republicanos poderão forçar os seus nomeados ou bloqueá-los completamente.

Até às 3h desta quarta, Donald Trump tinha 246 delegados, contra 182 de Kamala Harris, conforme projeção da CNN. Para vencer as eleições, é necessário somar 270 delegados.

Regiões importantes, conhecidas como estados-pêndulo, ainda estão em apuração, como Arizona, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan.

Os estados-pêndulo são aqueles em que o comportamento dos eleitores não é óbvio: ora tende para os democratas, ora para os republicanos.

Entenda o sistema de votação americano

O sistema de votação americano é indireto. Isso quer dizer que o presidente não é eleito diretamente pelo voto da população, mas sim por um Colégio Eleitoral, formado por 538 delegados.

Cada estado tem um número determinado de delegados, a depender de acordo com a quantidade de habitantes e a representação no Congresso. O candidato mais votado pela população de um estado leva todos os delegados da área, mesmo que a diferença tenha sido de um voto.

O candidato será considerado vencedor se conquistar 270 dos 538 delegados do Colégio Eleitoral. As eleições tem apenas um turno e ganha quem tiver a maioria dos delegados.

Nos Estados Unidos, o voto é facultativo.