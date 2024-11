Trump lidera votação em 6 estados-pêndulo nas primeiras horas de apuração

O candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou na Carolina do Norte (de acordo com projeções) e lidera em outros cinco estados-pêndulo nas primeiras horas de apuração do pleito norte-americano.

Os sete estados-pêndulo são aqueles em que o comportamento dos eleitores não é óbvio: ora tende para os democratas, ora para os republicanos.

Até 1h20 (horário de Brasília), o republicano também tinha maioria em Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. O estado restante, Nevada, ainda não tinha começado a apuração.

No Arizona, Trump liderava com 49,66%, contra 49,53% de Kamala Harris — com 53% das urnas apuradas. O republicano ganhou em 2016 no estado, mas, em 2020, Biden conseguiu a maioria dos votos.

Com 94% das urnas apuradas, Trump liderava na Geórgia, com 51% dos votos. Após anos de domínio republicano, nas últimas eleições os democratas venceram no estado.

No Michigan, o ex-presidente está à frente com 52,4% contra 45,9% de Harris. As urnas estavam 34% apuradas. O estado escolheu Trump em 2016, porém Biden venceu em 2020.

A Pensilvânia é o estado-pêndulo mais importante, pois tem o maior número de delegados. Trump liderava com 51,3% e Kamala tinha 47,8% com 78% das urnas apuradas.

Em Wisconsin, o republicano tinha 50,9% e Harris, 47,6%. As urnas estavam 68% apuradas. O estado é crucial para a vitória de Harris.

Entenda o sistema de votação americano

O sistema de votação americano é indireto. Isso quer dizer que o presidente não é eleito diretamente pelo voto da população, mas sim por um Colégio Eleitoral, formado por 538 delegados.

Cada estado tem um número determinado de delegados, a depender de acordo com a quantidade de habitantes e a representação no Congresso. O candidato mais votado pela população de um estado leva todos os delegados da área, mesmo que a diferença tenha sido de um voto.

O candidato será considerado vencedor se conquistar 270 dos 538 delegados do Colégio Eleitoral. As eleições tem apenas um turno e ganha quem tiver a maioria dos delegados.

Nos Estados Unidos, o voto é facultativo.