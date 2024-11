Saiba quando Donald Trump vai tomar posse presidencial

No momento da posse, Trump vai precisar repetir o clássico juramento: "Juro solenemente (ou afirmo) que executarei fielmente o cargo de Presidente dos Estados Unidos e, com o melhor de minha capacidade, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos" - (crédito: BBC Geral)

Donald Trump foi reeleito para um novo mandato como presidente dos Estados Unidos. A posse eleitoral está prevista para 20 de janeiro de 2025, segunda-feira, às 12h, de acordo com o horário da capital Washington, DC. O evento é realizado no Congresso Nacional americano, o Capitólio, diante de juízes da Suprema Corte.

No momento da posse, Trump vai precisar repetir o clássico juramento: “Juro solenemente (ou afirmo) que executarei fielmente o cargo de Presidente dos Estados Unidos e, com o melhor de minha capacidade, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos”.

Antes deste evento, existem alguns protocolos para oficializar, de fato, a vitória do candidato republicano.

Em 17 de dezembro de 2024, os delegados vão votar no candidato no Colégio Eleitoral. A votação dos delegados representa uma formalização dos votos dos eleitores. Já em 6 de janeiro de 2025, os votos serão checados oficialmente em uma sessão no Congresso. Essa contagem concretiza o resultado e finaliza o processo eleitoral.

*Estagiária sob supervisão Ronayre Nunes