Os principais pontos do discurso da vitória de Trump

Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6/11, segundo mostram projeções. Após a vitória, o americano discursou para apoiadores na Flórida e afirmou que sua campanha "foi um movimento como nunca se viu antes".

Confira os pontos mais importantes do discurso de Trump:

"Maior movimento político de todos os tempos"

Trump iniciou o discurso falando sobre o sucesso de sua campanha e agradecendo a amigos e a apoiadores. "Quero agradecer a todos vocês, isso é incrível. Temos milhares de amigos neste movimento incrível. Este foi um movimento como nunca se viu antes. E, francamente, acredito que foi o maior movimento político de todos os tempos, nunca houve algo assim neste país e talvez na Terra", afirmou.

Na sequência, o novo presidente dos Estados Unidos disse que seu mandato vai "curar o país". "Temos um país que precisa de ajuda e precisa muito. Vamos consertar nossas fronteiras, vamos consertar tudo no nosso país... É uma vitória política que nosso país nunca viu antes, nada assim. Quero agradecer ao povo americano pela extraordinária honra de ser eleito o 47º presidente e também o 45º presidente."

"Auge dourado da América"

Outra fala importante no discurso de Trump foi afirmando que a vitória na corrida pela Casa Branca representa a "Era de Ouro da América". "Este será verdadeiramente a Era de Ouro da América, é isso o que temos. Esta é uma vitória magnífica para o povo americano, que nos permitirá fazer a América grandiosa novamente. E, além de ter vencido nos estados decisivos como Carolina do Norte – amo esses lugares – Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin, estamos agora ganhando em Michigan, Arizona, Alasca, o que nos resultaria em pelo menos 315 delegados."

Vitória no Senado

Trump também aproveitou para comentar sobre a vitória no Senado. "A América nos deu um mandato sem precedentes e poderoso. Recuperamos o controle do Senado. As disputas no Senado em Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, o grande Estado da Pensilvânia, foram todas vencidas pelo movimento MAGA. Eles ajudaram muito! Em todos esses casos, trabalhamos com os senadores. Eram disputas difíceis. O número de vitórias no Senado foi absolutamente incrível", afirmou.

MAGA é a sigla de "Make America Great Again" (Torne a América Grande Novamente, em tradução livre). O termo é um slogan de campanha adotado em campanhas presidenciais nos Estados Unidos, inclusive por Trump.

Fechamento das fronteiras

Um dos objetivos de Trump durante seu mandato é endurecer a política de imigração. No discurso, o americano reforçou a ideia de fechar as fronteiras. "É o maior país e potencialmente o maior do mundo, de longe, e agora vamos trabalhar muito para recuperar isso. Vamos torná-la melhor do que já foi. Teremos que selar essas fronteiras e deixar as pessoas entrarem em nosso país. Queremos que as pessoas voltem, mas temos que deixá-las voltar de forma legal", disse.

Elon Musk

O empresário e dono da SpaceX, Elon Musk, esteve presente durante a campanha de Donald Trump. Dessa maneira, o presidente dos EUA elogiou o magnata e falou sobre momentos que tiveram durante a corrida pela Casa Branca.

"Ele é um cara incrível. Estávamos sentados aqui esta noite. Ele passou duas semanas na Filadélfia e em várias partes da Pensilvânia fazendo campanha. Ele lançou o foguete duas semanas atrás e eu vi. Eu o vi descendo. Vi quando ele partiu, estava lindo e branco brilhante, e quando desceu não estava tão bonito, estava a 16 mil km/h e estava queimando muito. Eu disse: 'O que aconteceu com a pintura?'. Ele disse que nunca conseguiram fazer uma tinta que resistisse a esse tipo de calor", afirmou.

Trump também relatou que, durante o Furacão Helene, que causou grandes estragos na Carolina do Norte, cidadãos pediram a ajuda de Musk e da Starlink, um projeto de desenvolvimento de constelações de satélites administrado pela SpaceX.

"Tivemos o trágico furacão Helene, e em particular atingiu a Carolina do Norte. Foi um furacão com muita água, como nunca vimos. Campos se transformaram em lagos. O perigo era inacreditável. As pessoas da Carolina do Norte vieram até mim e perguntaram: ‘Seria possível você falar com Elon Musk? Precisamos do Starlink'", contou.

"Eu perguntei: 'O que é Starlink?’ É uma forma de comunicação. Liguei para Elon Musk e ele disse que tinha algo chamado Starlink. Perguntei o que era. Ele disse que era um sistema de comunicação. Eu disse que eles precisavam urgentemente na Carolina do Norte. Ele chegou lá tão rápido que foi incrível. Salvou muitas vidas. Ele é um personagem, é um cara e um super gênio. Precisamos proteger nossos gênios. Não temos muitos deles", completou.