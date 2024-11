Brasileira conta como achou coala dentro do quarto

Mineira de Juiz de Fora e moradora de Adelaide (Austrália), a influenciadora digital e empresária Francielle Dias Rufino, 32 anos, levou um susto na madrugada desta quarta-feira, 13/11 (tarde de terça-feira, no Brasil). Ao chegarem em casa, ela e o marido, Bruno, descobriram um coala dentro do quarto. Bem humorada, Francielle contou ao Correio, por telefone, que percebeu algo estranho com o comportamento do cão de estimação Aruk, um beagle misturado com basset de 11 anos. "Ele é normalmente bem enérgico. Mas ele não veio nos receber. Aí cheguei no corredor e falei: 'Ô, Aruk, seu preguiçoso, não veio nem dar boa noite para a gente?'", relatou. "Fiz uma sopa para tomar no quarto e vi o coala agarrando a cama do meu cachorro, debaixo da nossa cama. Aí gritei: 'Ah, tem um coala no nosso quarto'. Meu marido duvidou e, ao acender a luz, viu o animal do lado do guarda-roupa."

Leia também: O que eram as bolas misteriosas encontradas em praias na Austrália

Francielle admite que tomou um susto muito grande. "Ninguém espera encontrar um coala no quarto, no meio da madrugada", disse. Ela acredita que o animal possa ter ficado dentro da casa por um bom tempo. "A cama estava meio desarrumada. Achamos que ele tenha ficado brincando no quarto por algumas horas", afirmou.

Leia também: Maior crocodilo do mundo morre na Austrália

O casal entrou em contato com amigos australianos, em busca de ajuda. Bruno jogou um cobertor sobre o coala e começou a tocá-lo para a cozinha. Depois de o bicho voltar para o quarto, conseguiram mais uma vez direcioná-lo pera a cozinha. Ao abrirem a porta, o coala saiu e foi até uma árvore. "Foi só então que conseguimos dormir", lembra Francielle. Nesta quarta-feira, a brasileira teve uma rotina agitada de entrevistas para jornalistas do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos e da Inglaterra.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular