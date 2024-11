Antivacina, sobrinho de John F. Kennedy vai chefiar Saúde no governo Trump

Donald Trump anunciou, nesta quinta-feira (14/11), a escolha de Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, como o próximo secretário de Saúde dos Estados Unidos. Ele é conhecido por engajamento na campanha antivacinação durante a pandemia de covid-19.

Leia também: Trump prioriza a lealdade ao escolher assessores para a Casa Branca

Com cargo equivalente ao de ministro da Saúde no Brasil, Kennedy Jr. é também famoso por espalhar teorias da conspiração, como a de que vacinas causavam autismo.

Ex-filiado ao Partido Democrata, ele tentou concorrer nas primárias presidenciais do partido de Kamala Harris na disputa pela Casa Branca deste ano, antes de se lançar como candidato independente. A menos de dois meses para a eleição, porém, ele desistiu da candidatura e passou — diferentemente do restante dos Kennedy, uma das famílias democratas mais famosas dos Estados Unidos, que apoiava Harris — a apoiar o então candidato republicano.

Durante a campanha, Trump sugeriu que Kennedy Jr, que é advogado, poderia ser nomeado a cargo relevante na área da saúde. O presidente eleito disse que o deixaria "agir livremente" com políticas de saúde e alimentação, o que alarmou especialistas.

Leia também: Biden e Trump têm encontro cordial e acenam com transição suave

No anúncio, feito nesta quinta-feira por meio da plataforma Truth Social, fundada por ele mesmo, Trump afirmou que o Departamento de Saúde "terá um grande papel em ajudar a garantir que todos sejam protegidos de produtos químicos nocivos, poluentes, pesticidas, produtos farmacêuticos e aditivos alimentares que contribuíram para a esmagadora crise sanitária neste país".

"Por muito tempo, os americanos foram oprimidos pelo complexo industrial de alimentos e pelas empresas farmacêuticas, que têm-se envolvido em enganação, desinformação e desinformação quando se trata de saúde pública", escreveu. "O Sr. Kennedy restaurará essas agências ao Padrão Ouro de Pesquisa Científica e será um farol de transparência, para acabar com a epidemia de doenças crônicas e tornar os Estados Unidos grandes e saudáveis novamente!"

O futuro secretário afirmou, também em redes sociais, que iria combater "obesidade, diabetes e autismo" e reduzir produtos químicos na alimentação, além de prometer reforma na agência reguladora de alimentos e medicamentos nos EUA.

Robert F. Kennedy Jr. é filho do senador Robert F. Kennedy e sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, ambos assassinados. Ele tem 70 anos e já foi um advogado ambiental respeitado, cotado inclusive para chefiar a Agência de Proteção Ambiental (EPA) do país durante o governo de Barack Obama.

Em 2021, durante a pandemia, ele teve o perfil no Instagram excluído devido ao compartilhamento de informações falsas. Grupos antivacina fundados por ele na rede social de fotos e no Facebook também foram derrubados em 2022 — ano em que também invocou a Alemanha nazista durante discurso contra a vacinação.

* Com informações da AFP e do g1.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular