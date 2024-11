Sul de Beirute é alvo de bombardeios após alerta do Exército israelense

Mais de um ano de confrontos que recentemente se transformaram em guerra custaram ao Líbano mais de US$ 5 bilhões em perdas econômicas, com danos estruturais reais chegando a bilhões a mais, disse o Banco Mundial em 14 de novembro - (crédito: IBRAHIM AMRO/AFP)

A periferia sul de Beirute, considerada um reduto do movimento islamista Hezbollah, foi alvo de novos bombardeios na manhã desta sexta-feira (15), após uma ordem de saída dos moradores anunciada pelo Exército israelense.

Imagens da AFPTV registraram os bombardeios, que deixaram uma nuvem de fumaça cinza sobre a capital libanesa.

















Algumas horas antes, o porta-voz em língua árabe do Exército israelense, Avichay Adraee, havia alertado "todos os habitantes da periferia sul, especificamente (...) na área de Ghobeiry, que estavam localizados perto de instalações e interesses vinculados ao Hezbollah, contra os quais as forças de defesa israelenses vão atuar com força".

Muitos moradores dos subúrbios ao sul de Beirute, um dos redutos do Hezbollah atacados há várias semanas por Israel, fugiram da área, embora alguns retornem durante o dia para inspecionar suas casas e estabelecimentos comerciais.

Desde 23 de setembro, o Exército de Israel efetua uma intensa campanha de bombardeios no Líbano, em particular contra redutos do Hezbollah. Uma semana depois, as tropas israelenses iniciaram uma ofensiva terrestre no sul do país.

O objetivo da campanha é neutralizar a organização pró-Irã para permitir o retorno dos moradores que abandonaram o norte de Israel devido ao lançamento de foguetes do Líbano, que começou em outubro de 2023 em solidariedade ao movimento palestino Hamas, em guerra com o Estado hebreu em Gaza.

As autoridades libanesas afirmam que mais de 3.360 pessoas morreram no país devido ao confronto com Israel desde outubro do ano passado.