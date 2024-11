Peixe do juízo final reaparece na Califórnia e intriga pesquisadores

Um peixe-remo voltou a aparecer na costa de uma praia dos Estados Unidos. O animal, conhecido por “prever desastres”, apareceu morto na Califórnia, na semana passada.

Segundo informações do Instituto Scripps de Oceanografia (Scripps Institution of Oceanography) da Universidade da Califórnia, o peixe mede cerca de 3m. Ele foi encontrado por uma estudante no Sul da Califórnia.

Os cientistas da universidade pretendem fazer uma autópsia no animal para descobrir a causa da morte. "Assim como o peixe-remo anterior, esta espécie e as amostras retiradas dele poderão nos contar muito sobre a biologia, anatomia, genômica e história de vida dos peixes-remo", explicou o gerente da Coleção de Vertebrados Marinhos da Scripps, Ben Frable.

Em agosto deste ano, um animal da mesma espécie foi encontrado também na Califórnia. O peixe também já estava morto, perto das margens da praia La Jolla Cove. Como a espécie reside no oceano profundo, ela só é avistada perto da superfície se os animais estiverem doentes, morrendo ou desorientados.













Má reputação

O "peixe do juízo final" tem a reputação de passar "avisos" de terremotos ou outras más notícias. Vinte peixes da espécie teriam sido levados para as costas das praias do Japão antes do terremoto catastrófico que ocorreu em 2011.

O peixe-remo da Califórnia foi de fato encontrado apenas dois dias antes de um terremoto de 4,4 atingir a região e abalar Los Angeles.