Vulcão na Islândia registra sétima erupção em um ano; veja vídeo

Um vulcão no sudoeste da Islândia entrou em erupção, na noite da última quarta-feira (20/11), pela sétima vez desde dezembro de 2023. O serviço meteorológico do país informou que o episódio aconteceu na península de Reikjanes, por volta das 20h14 no horário de Brasília.

O Escritório Meteorológico Islandês (IMO, na sigla em inglês) anunciou, em comunicado, que "uma erupção começou em Sundhnuksgígar, perto de Stora Skogfell, às 23h14", de acordo com o horário local.

Imagens do vulcão mostravam lava emergindo de uma fissura cuja extensão ainda não foi determinada. Segundo o IMO, nenhuma infraestrutura próxima estava em perigo, mas o povoado vizinho, a cidade pesqueira de Grindavík, estava sendo evacuado.

Desde que a atividade vulcânica retornou a Reikjanes, em 2021, houve dez erupções, 7 apenas desde dezembro do ano passado. Antes de 2021, a península, próxima ao Polo Norte, completava 8 séculos sem atividades vulcânicas — apesar de ter o maior número de vulcões ativos da Europa, 33.