Bebê engole enfeite de natal e morre na Colômbia

Uma criança de 9 meses morreu após engolir uma decoração de Natal. Identificado como Emanuel Arias García, o bebê ficou internado durante três dias, mas morreu na quarta-feira (20/11), em Armênia, na Colômbia.

Segundo o jornal local La Crónica del Quindío, no domingo (17/11), Emanuel estava sob os cuidados dos avós, enquanto os pais saíram de casa. Segundo as autoridades, em um momento de descuido, a criança pegou um ornamento natalino e o engoliu. Ao perceber a situação, os avós levaram o bebê ao pronto-socorro.

A Seção de Investigação Criminal do país investiga o caso, tendo realizado a autópsia no corpo do bebê na manhã de quinta-feira (21/11). Os pais, que aguardavam a conclusão do procedimento, receberam o corpo de Emanuel para a realização do sepultamento. As autoridades colombianas alertam sobre os riscos de acidentes domésticos nesta época do ano, principalmente envolvendo enfeites natalinos.

*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca

