'Casa Brasil' em Portugal será inaugurada no primeiro semestre de 2025

Bandeira do Brasil - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) confirmou que a inauguração do espaço completo da Casa Brasil, em Portugal, deve ocorrer no primeiro semestre de 2025. A Casa Brasil é um espaço que visa promover o país em lugares ao redor do mundo e abrigar atividades de interesse da comunidade brasileira — abrangendo áreas da cultura, educação, empreendedorismo, entre outros —, ajudando, também, a estreitar os laços de cooperação entre outras nacionalidades e o Brasil.

Segundo o jornal português Diário de Notícias, o presidente Lula estará em Portugal em 25 de abril de 2025, para a inauguração da Casa Brasil no centro de Lisboa. Segundo o jornal, o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, disse que o prédio vai ser a sede de várias entidades públicas brasileiras. Para o Correio, a Apex confirmou a presença da agência no estrutura, além da Fiocruz, Sebrae e a Fundação Banco do Brasil.

O escritório da ApexBrasil começa a operar em dezembro deste ano, mas a inauguração completa do espaço está prevista para 2025.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca