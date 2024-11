Jurada do Masterchef México é sequestrada durante entrevista

Após o sequestro, a Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã de Morelos, no México, confirmou que o casal foi resgatado em segurança - (crédito: Instagram/Reprodução)

Zahie Téllez, jurada do Masterchef México, foi sequestrada enquanto dava uma entrevista ao vivo via Zoom no último sábado, 23.

Ela estava acompanhada do marido, Alberto Escobar, quando foi abordada pelos sequestradores. Os criminosos estavam armados e interromperam a transmissão. Em seguida, os entrevistadores avisaram as autoridades.

Após o sequestro, a Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã de Morelos, no México, confirmou que o casal foi resgatado em segurança. "Uma pessoa foi detida e conseguimos resgatar com vida e sem ferimentos as duas pessoas privadas de liberdade", disse Miguel Ángel Urrutia, oficial responsável pelo caso.

De acordo com a CNN do México, Zahie e Alberto foram localizados na zona norte da cidade de Cuernavaca, capital de Morelos, sem ferimentos. A jurada não se pronunciou sobre o sequestro.