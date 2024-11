Eliane Heilbronn, mãe dos donos da Chanel, morre aos 99 anos

O estilista alemão Karl Lagerfeld (E) conhece Eliane Heilbronn no Instituto de Estudos Políticos (IEP) ou "Sciences Po" antes de ministrar uma master class em Paris, no dia 19 de novembro de 2013 - (crédito: Eric Feferberg / AFP)

Eliane Heilbronn, mãe dos proprietários do grupo de luxo Chanel, morreu aos 99 anos. A informação foi compartilhada pela empresa na segunda-feira (25/11), segundo o jornal francês Le Monde. De acordo com a nota, o funeral será privado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Alain Wertheimer e seu irmão Gérard são netos de Pierre Wertheimer, cofundador da marca. Eliane casou-se com Jacques Wertheimer, o único filho de Pierre, dono da Parfums Chanel e, posteriormente, da casa de moda Chanel junto com seu irmão Paul.

Graduada em direito pela Universidade de Nova York, Eliane foi uma das fundadoras do escritório de advocacia Salans Hertzfeld Heilbronn, que se tornou o escritório jurídico particular da Chanel. Heilbronn também foi responsável pela redação do contrato de Karl Lagerfeld quando ele assumiu o cargo de diretor criativo da Chanel em 1982.

Segundo o jornal francês, a morte de Eliane Heilbronn ocorreu em um período em que a Chanel ainda não anunciou um sucessor para Virginie Viard, que deixou o cargo de diretora artística de moda e alta-costura em junho do ano passado.