Homem diabético morre após ser arranhado pelo próprio gato

Um homem morreu após levar arranhões do próprio gato. Dmitry Ukhin, 55 anos, era diabético e tinha problemas de coagulação, o que fez com que ele perdesse muito sangue.



O caso aconteceu em 22 de novembro no distrito de Kirishsky, na região de Leningrado, na Rússia. Na ocasião, Dmitry encontrou o gato Styopka, que tinha fugido há dois dias, e pegou o animal no colo. Após chegarem em casa, o gato teria arranhado a perna do dono.

Sozinho em casa, Dmitry ainda conseguiu ligar para os vizinhos e acionar os médicos, mas morreu antes que os profissionais chegassem. Um vizinho da vítima afirmou que chegou a prestar primeiros-socorros, mas que os paramédicos demoraram muito para chegar.

Ainda não há notícias sobre o que deve acontecer com o gato, já que os especialistas ainda precisam confirmam a causa da morte. Segundo a esposa de Dmitry, Styopka era um animal gentil e inofensivo e gostava de andar sozinho.