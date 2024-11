Homem recebe transplante de face após ter rosto desfigurado por tiro

Derek Pfaff, 30 anos, recebeu um transplante de face após ter o rosto desfigurado por tiro de arma de fogo. Apesar de passar por 58 cirurgias faciais reconstrutivas por 10 anos, o morador de Michigan, nos Estados Unidos, ainda não conseguia comer alimentos sólidos ou falar com amigos e familiares.

Os profissionais da Clínica Mayo realizaram o transplante facial de Derek Pfaff em fevereiro de 2024, em um procedimento que durou mais de 50 horas e envolveu uma equipe médica composta por pelo menos 80 profissionais de saúde, incluindo cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, técnicos, assistentes e outros especialistas.

Esta equipe multidisciplinar foi liderada pelo médico Samir Mardin, que é um cirurgião especialista em reconstrução facial. O profissional estima que 85% do rosto de Pfaff, incluindo a mandíbula e a maxila, foram reconstruídos e substituídos por tecido doador.













"Para garantir precisão e exatidão, um plano cirúrgico digital foi criado com base em escaneamentos detalhados dos rostos do doador e do receptor, permitindo que a equipe realizasse a cirurgia digitalmente primeiro. O mapeamento do nervo facial também foi realizado no sistema nervoso do doador e do receptor para entender a função de cada nervo. Enquanto o aspecto digital garantiu a preparação, guias de corte personalizados impressos em 3D traduziram esses planos em ferramentas tangíveis para serem usadas na sala cirúrgica", explica a Mayo Clinic, em comunicado divulgado na terça-feira (19/11).

O transplante exigiu a substituição de praticamente tudo abaixo das sobrancelhas do jovem e parte da testa, incluindo as pálpebras superiores e inferiores e gordura intraorbital, maxilares superior e inferior, dentes, nariz, estrutura da bochecha, pele do pescoço, palato duro e partes do palato mole.

"Uma nova técnica de microcirurgia também foi empregada para transplantar o sistema de drenagem lacrimal do doador, o que permite que as lágrimas de Pfaff drenem normalmente para seu novo nariz. Pfaff agora pode expressar felicidade, tristeza, alegria e decepção por meio de seus músculos e nervos faciais transplantados", pontuou a Mayo Clinic.

Depois 19 anos desde que o primeiro transplante de face foi realizado, mais de 50 foram feitos ao redor do mundo. A Mayo Clinic realizou seu primeiro transplante de face em 2016.