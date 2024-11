Criança morre após comer prato com salsicha; pais estão internados

Uma menina de 2 anos morreu, no último domingo (24/11), após ingerir um prato colombiano chamado salchipapa, uma junção de salsichas e batatas fritas. Os pais, com quem a criança compartilhou a refeição, também passaram mal. O caso ocorreu na cidade de La Guajira, na Colômbia, e as informações são do jornal El Universal.

