Mais de 600 brasileiros foram deportados pelo Reino Unido, segundo jornal

Mais de 600 brasileiros, incluindo 109 crianças, foram deportados do Reino Unido em voos "secretos", de acordo com o jornal britânico The Guardian. As operações ocorreram entre agosto e setembro deste ano.

Segundo o tabloide, a operação ocorreu nos três maiores voos fretados de deportação do Ministério do Interior da história do país. As deportações ocorreram em 9 de agosto (com 205 pessoas, sendo 43 crianças), 23 de agosto (com 206 pessoas, sendo 30 crianças) e 27 de setembro (com 218 pessoas, sendo 36 crianças).

"Todas as crianças deportadas faziam parte de unidades familiares, e muitas delas teriam sido acomodadas na escola e provavelmente teriam passado a maior parte, se não toda, de suas vidas no Reino Unido", diz um trecho da reportagem publicada neste domingo (1º/12).

A informação ocorre diante das medidas adotadas pelo Reino Unido para conter a imigração. Um porta-voz do governo informou, inclusive, que o país já estava cumprindo o plano de "aumentar a remoção daqueles sem direito de estar no Reino Unido, com remoções de infratores estrangeiros e requerentes de asilo rejeitados em seu nível mais alto em meia década".

O jornal classifica que o governo está "ansioso" para divulgar o número de 8.308 retornos "forçados e voluntários" entre julho e setembro deste ano, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Organizações de direitos humanos latino-americanas levantaram preocupações sobre como o Ministério do Interior conseguiu tirar do país um número tão grande de pessoas de uma única nacionalidade, incluindo um número sem precedentes de crianças que provavelmente seriam alocadas na escola, completamente sem ser notado", diz outro trecho da reportagem.

