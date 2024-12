Radar da Nasa encontra base militar dos EUA debaixo de gelo na Groenlândia

A instalação recebeu o nome de Camp Century e foi construída em 1959 pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA, a pedido do então presidente, Dwight Eisenhower - (crédito: Reprodução/Atomic Heritage Foundation)

Por meio de tecnologia de radar, cientistas da (Agência Espacial dos Estados Unidos) Nasa encontraram uma base militar secreta do país localizada a cerca de 30 metros abaixo do solo, na Groenlândia. A base foi usada no período da Guerra Fria, porém o acúmulo de gelo na região fez com que ela "se perdesse" ao longo dos anos. A descoberta ocorreu durante testes com o radar de um veículo usado para mapear camadas de gelo (conhecido como UAVSAR).

A instalação recebeu o nome de Camp Century e foi construída em 1959 pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA, a pedido do então presidente, Dwight Eisenhower. Ela foi apresentada como uma base de pesquisa, mas, na verdade, fazia parte do Projeto Iceworm, um plano com o intuito de armazenar armamentos nucleares no gelo, em caso de conflitos com a União Soviética.

O local foi feito para ser uma “cidade sob o gelo”, contando com 21 túneis de acesso e uma extensão de mais de três quilômetros. Eles tinham intenção de equipá-la com 2 mil posições de tiro, das quais poderiam lançar 600 mísseis para atingir os soviéticos.













O projeto foi mantido em segredo até o ano de 1997, quando foi revelado. Na época da construção, os EUA afirmaram para as autoridades dinamarquesas que se tratava unicamente de uma proposta científica, omitindo as questões militares.

Os EUA investiram mais de U$25 bilhões de dólares, o que na cotação atual chega em torno de R$130 bilhões de reais. A instalação foi fechada em 1967, quando as camadas de gelo começaram a prejudicar o acesso.

