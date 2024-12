Atriz morre aos 33 anos, após aplicar veneno de sapo em ritual

Marcela Alcázar Rodríguez, 33 anos, morreu após realizar um ritual de limpeza espiritual em Durango, no México. Em 1º de dezembro, a atriz mexicana sofreu vômitos e diarreia intensas depois de ter aplicado Kambo — substância venenosa, conhecida como "vacina do sapo" ou "veneno do sapo", extraída da rã amazônica kambô — na pele.

Segundo testemunhas, mesmo a atriz sofrendo de reações graves ao veneno, o retiro inicialmente havia negado atendimento médico antes de Marcela ser levada, por um amigo, para um hospital da Cruz Vermelha, onde foi dada como morta. A procuradoria Geral do Estado de Durango iniciou a investigação a fim de esclarecer as circunstâncias exatas da morte. O suposto pajé responsável pelo ritual, Jonathan Fernando Durán, está foragido.

Marcela Alcázer participou de curtas-metragens, séries e filmes gravados em Durango. A produtora em que trabalhava, a Mapache Films, publicou uma nota nas redes sociais, lamentando a morte da atriz.

Leia a tradução da nota na íntegra:

"Com profundo pesar, lamentamos o falecimento da nossa querida companheira e amiga, Marcela Alcázar Rodríguez.

Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações e em nossa comunidade de trabalho. Sua dedicação, alegria e compromisso marcaram profundamente todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado.

Estendemos nossas mais sinceras condolências à sua família e seus amigos.

Te recordaremos sempre com carinho e gratidão."

*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca