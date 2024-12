Jornalista brasileiro é assassinado no México; federação alerta para perigos da profissão

O jornalista paranaense Adriano Bachega, 53 anos, foi morto nesta terça-feira (3/12) no norte do México, onde morava. De acordo com a mídia local, ele dirigia entre na fronteira das cidades de Monterrey e San Pedro Garza García, em Nuevo León, por volta das 9h45 do horário do país, quando foi atingido por tiros vindos de caminhões e disparados contra o carro em que estava. Leia também: Jurada do Masterchef México é sequestrada durante entrevista

Cerca de uma hora após o crime, a Secretaria de Segurança e Proteção à Cidadania de Monterrey informou que a circulação na avenida em que ocorreu a execução havia sido interrompida “devido a uma situação de risco”. A perícia no local, feita pela Procuradoria-Geral de Nuevo León e pela Guarda Nacional, ocorreu por mais de quatro horas, de acordo com a imprensa mexicana.

Autoridades investigam o caso, inclusive a nacionalidade de Bachega e a data em que o jornalista teria imigrado para o México.

Naturalizado mexicano, Adriano era editor-chefe do portal Diário Digital Online, além de empreendedor, criador de conteúdo e assessor em negócios, publicidade, gestão, internet e redes sociais — de acordo com apresentação publicada por ele no próprio site.