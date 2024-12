Papa Francisco aparece com queixo roxo em cerimônia no Vaticano

O Papa Francisco observa ao chegar para participar de um Consistório Público Ordinário para a criação de novos cardeais, na Basílica de São Pedro, no Vaticano - (crédito: Tiziana FABI / AFP)

O papa Francisco apareceu com um hematoma roxo no queixo, na manhã deste sábado (7/12), em uma cerimônia no Vaticano para nomear 21 novos cardeais da Igreja Católica.

De acordo com um porta-voz do Vaticano, o papa bateu o queixo em uma mesa de cabeceira, na manhã de sexta-feira (6). O pontífice recebeu atendimento médico e encontra-se bem.

O Papa Francisco observa enquanto participa de um Consistório Público Ordinário para a criação de novos cardeais, na Basílica de São Pedro, no Vaticano (foto: Tiziana FABI / AFP)

Mesmo com o hematoma, o papa participou da cerimônia. Entre os religiosos empossados, cinco são latinos e, destes, um é brasileiro. Trata-se do arcebispo de Porto Alegre Dom Jaime Spengler.

Jaime Spengler é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), órgão que reúne o episcopado brasileiro. Em entrevista ao Estadão, o arcebispo avaliou como "positiva" a discussão em setores da Igreja Católica sobre o celibato clerical, voto realizado por padres para que permaneçam castos e não se casem. "Certamente é positivo, pois implica a necessidade de ainda maior determinação no estudo e aprofundamento do tema", disse o religioso.