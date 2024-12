Líder rebelde diz que fuga de Assad da Síria é "vitória para nação islâmica"

Líder da ofensiva que tirou Damasco do controle do governo, Abu Mohammed al-Jolani - (crédito: ABDULAZIZ KETAZ / AFP)

Abu Mohammed al-Jolani, líder da ofensiva que tomou a capital síria, disse que o fim do governo de Bashar al-Assad é "uma vitória da nação islâmica". Ele discursou para uma multidão na Mesquita Umayyad, em Damasco, neste domingo (8/12), depois que o presidente da Síria saiu do país.

Bashar al-Assad governou a Síria com mão de ferro durante 24 anos e reprimiu com violência uma revolta pró-democracia em 2011. Ele assumiu o controle do país em 2000, sucedendo o pai, que governava desde 1971.

Centenas de pessoas saíram às ruas de Damasco e Istambul, na Turquia, onde vive uma diáspora de meio milhão de sírios, para celebrar a "fuga" do presidente Bashar al-Assad da capital síria.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também celebrou o fim do "regime ditatorial" da Síria e orientou que o país foque na reconstrução e evite a violência.

"Após 14 anos de guerra brutal e da queda do regime ditatorial, hoje o povo da Síria pode aproveitar uma oportunidade histórica para construir um futuro estável e pacífico", afirmou.

Em 27 de novembro uma aliança rebelde liderada por islamistas iniciou uma ofensiva relâmpago no noroeste do país. Os insurgentes conquistaram rapidamente várias cidades, com o objetivo de chegar a Damasco e derrubar o presidente.

"Depois de 50 anos de opressão sob o governo do partido Baath e 13 anos de crimes, tirania e deslocamento (desde o início da revolta em 2011), anunciamos hoje o fim da era obscura e o início de uma nova era para a Síria", afirmaram os rebeldes.

