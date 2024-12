Bashar al-Assad está asilado com a família na Rússia

Bashar al-Assad foi com a família para Moscou, após ele ser derrubado por uma ofensiva de uma aliança de rebeldes que tomou a capital Damasco, neste domingo (8/12). Segundo a agência estatal russa Interfax, a Rússia concedeu asilo humanitário para o presidente sírio.

“As autoridades russas estão em contato com representantes da oposição armada síria, cujos líderes garantiram a segurança das bases militares russas e das instituições diplomáticas na Síria”, disse uma fonte do Kremlin à agência estatal.



Bashar al-Assad governou a Síria com mão de ferro durante 24 anos e reprimiu com violência uma revolta pró-democracia em 2011, que virou uma das guerras mais sangrentas do século. Ele assumiu o controle do país em 2000, sucedendo o pai, que governava desde 1971.

Quem é Assad?

Bashar al-Assad é um oftalmologista formado no Reino Unido. No entanto, o destino dele mudou após a morte do irmão mais velho, em 1994, que seria o "herdeiro político" do pai, Hafez al-Assad.

Sendo assim, após a morte do pai, em 2000, Bashar al-Assad o sucedeu com um referendo celebrado sem a participação da oposição.