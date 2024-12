Por que Muhammad virou nome mais popular no Reino Unido

Muhammad foi o nome mais escolhidos por pais e mães para seus bebês na Inglaterra e no País de Gales em 2023, com mais de 4,6 mil registros, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês).

O nome já aparecia entre os 10 principais nomes para bebês meninos desde 2016, mas agora ultrapassou o favorito anterior, Noah.

Há, no entanto, um nível de variação regional, com Muhammad não aparecendo entre os 10 primeiros em três regiões da Inglaterra.

Outras grafias do nome — como Mohammed e Mohammad — também entraram na lista dos 100 mais populares na Inglaterra e no País de Gales.

O ONS considera cada grafia como um nome separado, com diferentes variações de Muhammad que se mostraram populares em anos anteriores.

Muhammed, ou Maomé, foi um líder religioso e político do Oriente Médio, fundador do islã, religião com cerca de 1,9 bilhão de fiéis ao redor do mundo.

De acordo com dados do Censo de 2021, havia 3,9 milhões de pessoas que se identificaram como muçulmanas na Inglaterra e no País de Gales, ou 6,5% do total da população.

Em 2011, eram 2,7 milhões, ou 4,9% do total. É o segundo maior grupo religioso, atrás apenas dos que se definiram como cristãos (40,7% do total).

No Brasil, segundo dados do IBGE de 2010, havia pelo menos 45 pessoas com o nome Muhammad. Outras 24 tinham o nome Maomé.

BBC Os nomes mais populares são Muhammad, para meninos, e Olivia, para meninas

Influência da cultura pop

Olivia continua sendo a escolha mais popular para bebês do sexo feminino, seguida por Amelia e Isla. Esses três primeiros permaneceram inalterados desde 2022.

As novidades na lista dos top 100 nomes para meninas incluem Lilah, Raya e Hazel, enquanto Jax, Enzo e Bodhi entraram na lista dos meninos.

O ONS disse na quinta-feira que a cultura pop "continua a influenciar" as escolhas de nomes, citando as cantoras Billie Eilish e Lana Del Rey, os filhos da família Kardashian-Jenner, Reign e Saint, e as estrelas de cinema Margot Robbie e Cillian Murphy.

Outros nomes de artistas, como Miley, Rihanna, Kendrick e Elton, também registraram um aumento em 2023. Isso provavelmente se deveu a lançamentos de álbuns, turnês ou apresentações de alto nível de Miley Cyrus, Kendrick Lamar, Elton John e Rihanna, disse o ONS.

Os dias da semana foram mais uma fonte de inspiração para os pais, com nomes como Sunday (Domingo) e Wednesday (Quarta-feira) crescendo em popularidade no ano passado. O ONS estabeleceu uma possível ligação com a série Wednesday da Netflix, que foi lançada no final de 2022.

Quanto às estações do ano, Autumn (Outono) ocupa a 96ª posição na lista e Summer (Verão) a 86ª, subindo 10 posições em relação a 2022, mas 38 posições abaixo de 2013.

Enquanto isso, os nomes da realeza ficaram menos populares em 2023 — um declínio que faz parte de uma tendência contínua.

George, Archie, Harry e Charlotte se tornaram menos populares nos últimos anos, assim como Elizabeth e Charles.

As datas de publicação das escolhas mais populares de 2024 ainda não foram confirmadas.