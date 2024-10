Após bactéria em loja do McDonald's nos EUA, lanchonetes tiram cebola do cardápio

O surto de E.coli nos Estados Unidos, que pode ter ocorrido a partir de cebolas contaminadas em uma unidade do McDonald´s, levou o Burger King e ad Yum! Brands (empresa por trás do Taco Bell, Pizza Hut e KFC) a removerem as cebolas de seus restaurantes.

A decisão da Yum, que afirmou ser uma medida de precaução, foi de tirar a cebola fresca do cardápio de algumas unidades. A empresa afirmou que vai manter as orientações regulatórias dos fornecedores, para que possam proporcionar qualidade e segurança para os consumidores. As lojas que tiveram alteração no cardápio não foram divulgadas.

O Burger King alegou que obteve uma parcela de cebolas da mesma instalação que forneceu às unidades do McDonald´s que foram afetadas. A fornecedora em questão é a Taylor Farms, localizada no Colorado.

Uma investigação foi realizada em lotes de cebola da instalação, e apesar de não ter sido encontrado nenhum vestígio de E.coli, a Taylor Farms emitiu um recall para lotes de cebola amarela.

“A Taylor Farms Colorado retirou do mercado as cebolas amarelas produzidas em nossas instalações no Colorado”, comunicou a empresa.

Os restaurantes estão em alerta após o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA ter divulgado que o surto provavelmente foi causado pelas cebolas pré-fatiadas da Taylor Farms. A doença afetou dezenas de pessoas e levou uma morte.

*Estagiária sob supervisão Ronayre Nunes