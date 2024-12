"Situação está fora de controle", diz especialista sobre OVNIs em Nova Jersey

Em um artigo publicado no jornal The Philadelphia Inquirer, o ufologista Gregory T. Goins disse que a situação dos avistamento de OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados), que passaram a ser conhecidos como Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês), em Nova Jersey está "fora do controle".

"Como pesquisador de OVNIs por uma década, tenho sido questionado por amigos, família e vizinhos para explicar o que está acontecendo com a nossa comunidade [...] A verdade é que eu estou preocupado e estou buscando por respostas", escreveu Goins.

Aparições nos céus de Nova Jersey começaram a ser notadas em 18 de novembro, segundo a Agência Nacional de Aviação, mas se intensificaram nos últimos dias. O governador do estado, Phil Murphy, anunciou que dezenas de pessoas reportaram avistamentos ao governo só no domingo (8/12).

O FBI está investigando a situação e pediu à população para que compartilhasse informações sobre os fenômenos. Segundo relatos publicados no X (antigo Twitter), os supostos drones têm o tamanho de carros e voam perto de lagos.

"Estes incidentes seguem um padrão preocupante: dezenas de aeronaves, com tamanhos e formatos variados, emitem luzes que persistem por dias ou semanas", descreveu o ufologista.

Falta de transparência

Apesar de investigações oficiais estarem em curso, o especialista reclama da falta de transparência para o público americano, que está aterrorizado com os avistamentos. "Esta é uma situação preocupante, e é por isso que nós, como cidadãos, temos de exigir que o Pentágono divulgue mais informações ao Congresso e ao povo americano", defendeu.

"Quando aviões não identificados estão a penetrar nas nossas defesas e a chegar às nossas portas com impunidade, é altura de o Pentágono mostrar as suas cartas. Como cidadãos, merecemos a verdade. E estamos preparados para lidar com ela", concluiu Goins em seu artigo.

Em entrevista à Fox News, o membro da Câmara de Representantes dos Estados Unidos Jeff Van Drew, também reclamou da falta de informações para o população. "Não há transparência com o público, e a falta de comunicação é inaceitável", alegou.