Governo dos EUA minimiza ameaça à segurança após avistamentos de drones

O secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, tentou minimizar no domingo (15/12) as preocupações em torno do aumento de avistamentos de drones no nordeste do país, reiterando que não há relatos de ameaças à segurança.

"Alguns desses avistamentos [...] são drones. Outros são aeronaves tripuladas que comumente são confundidas com drones", declarou Mayorkas no programa This Week, da emissora ABC.

Leia também: Tudo o que se sabe sobre os drones misteriosos em Nova Jersey

"Se identificarmos qualquer envolvimento estrangeiro ou atividade criminosa, comunicaremos aos americanos. Atualmente, não temos conhecimento de nenhuma", esclareceu.

No entanto, Mayorkas reconheceu que "não há dúvida de que drones estão sendo avistados" e lembrou que existem mais de um milhão de drones registrados nos Estados Unidos.

"Quero garantir aos americanos que estamos trabalhando nisso", afirmou.

A administração do presidente Joe Biden tem enfrentado críticas recentes por não identificar com clareza a origem de objetos que têm sido vistos flutuando em áreas de Nova York e Nova Jersey.

Nos últimos dias, dezenas de vídeos de objetos voadores inundaram as redes sociais, com relatos de avistamentos em outros estados como Maryland e Virgínia.

As críticas vêm até mesmo de membros do próprio partido de Biden. O principal senador democrata, Chuck Schumer, pediu neste domingo que medidas sejam tomadas para facilitar a cooperação entre autoridades federais, estaduais e locais para detectar e, se necessário, "derrubar" qualquer drone considerado uma ameaça.

Enquanto isso, a polícia de Boston anunciou neste domingo que dois homens do estado de Massachusetts foram presos na noite de sábado por supostamente conduzirem uma "operação perigosa com drones" perto do Aeroporto Internacional Logan.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou neste domingo que as autoridades concordaram em enviar ao estado um sistema de detecção de drones.

À medida que o preço dos drones se torna mais acessível — com modelos pequenos disponíveis por cerca de 40 dólares (R$ 240) —, a quantidade e a popularidade dessas aeronaves aumentaram.]