Mulher que fez sexo com 101 homens em 14 horas sente remorso: "Robótica"

Depois de ter feito sexo com 101 homens em 14 horas para criar conteúdo para seu perfil no OnlyFans, a modelo britânica Lily Phillips revelou que a maratona não a fez se sentir bem consigo mesma. No documentário I slept with 100 men in one day, do youtuber Josh Pieters, a jovem foi às lágrimas ao relatar a experiência.

“Às vezes me sentia muito robótica”, admitiu. “Acho que por volta do 30º eu compreendi como fazer isso. Às você dissocia e não é nada parecido com sexo normal”, disse.

Ela classificou o feito como importante e divertido, mesmo que não lembre de todos os homens com quem ficou no dia. “Na minha cabeça agora, posso pensar em cinco, seis caras, 10 caras que eu lembro e é isso. Mas é simplesmente estranho, não é? Se eu não tivesse os vídeos, não saberia que fiz 100”, revelou.

Para ela, o que fez com que ela se sentisse mal não foi a intimidade física, mas ter decepcionado os homens que queriam mais tempo de conversa antes do “vamos ver”. Ela disse que conversar com eles também era “difícil” e contou como um homem reclamou que eles conversaram apenas por cerca de dois minutos, quando ela havia dito anteriormente que conversariam por cerca de cinco minutos.

Quando questionada se ela acha que deveria se sentir mal por não conversar com cada homem por um determinado período de tempo, Lily explicou que sentiu que havia decepcionado seus apoiadores. “Acho que quando você promete algo às pessoas que o apoiam, é meio difícil decepcioná-las”, desabafou.

Em outra parte do documentário, Phillips compartilhou que não recomendaria fazer o que fez, admitindo que foi “mais intenso do que ela pensava” que teria sido. “Não é para as meninas fracas, para ser honesto – foi difícil. Não sei se recomendaria. É um sentimento diferente. É apenas um dentro, um fora, parece intenso”, classificou.

Mesmo assim, ela não desistiu de tentar fazer sexo com mil homens em um dia. A criadora de conteúdo adulto afirma que deseja começar o desafio já em janeiro. “1.000 homens em 24 horas. Chamada de casting de talentos masculinos. Somente maiores de 18 anos. Localização a ser definida”, postou nas redes sociais.

“Mal posso esperar… É muito emocionante. Será um recorde mundial. Um verdadeiro desafio!”, afirmou no documentário. Atualmente, o recorde é de Lisa Sparxxx, atriz pornô que manteve relações com 919 homens em um dia, em 2004.

Relacionamentos

No documentário, Lily contou que toda sua família já sabia do seu trabalho quando lançou o desafio, mas que não deixou de se sentir envergonhada com a façanha. “Meus pais sabiam desde o início o que eu estava fazendo — eu era muito direta sobre isso. Obviamente, no início, eles estavam um pouco apreensivos porque queriam que eu estivesse segura e que eu tomasse boas decisões e coisas assim. Eu só acho que não consigo me conter”, contou.

A jovem também contou que sente que os pais achem que ela não terá um relacionamento sério pro conta de seu conteúdo pornográfico. “Uma coisa que eu acho que eles se preocupam é, ‘será que ela vai encontrar um namorado?’, mas há tantos caras no mundo, sabe, um pobre coitado tem que se casar comigo”, comentou.

Lily revelou que não esperava tanto sucesso no OnlyFans e que, no início, era apenas uma estudante em busca de dinheiro extra para bebidas. Atualmente, ela ganha milhares de dólares com venda de conteúdo adulto e emprega cerca de 9 pessoas. Para se ter uma ideia, só o vídeo dos 101 homens renderam, segundo ela, R$ 15 milhões.