Menina enfrenta o medo e posa para foto com o Grinch

Um monstro verde e peludo e que odeia o Natal. O Grinch conquistou milhões de pessoas com seu jeitinho rabugento e encantador. No entanto, uma garotinha não gostou nada de encontrar o personagem de Jim Carrey. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, uma mãe mostra que a pequena tomou um baita susto com o monstro.

Mesmo com medo, ela deixou que o personagem a pegasse no colo. É então que ela surpreende a todos, segurando o choro e fazendo pose para fotos. Ela até tenta conversar com o Grinch, mas quando volta a olhar o rosto do monstro, volta a chorar com medo.

“Minha filha encontrou o Grinch, mas ela não tem certeza se gostou dele ou odiou”, escreveu no vídeo. A identidade da garotinha nem sua nacionalidade foram identificadas, mas ela conquistou as redes sociais.

“Ela lutando contra suas emoções”, escreveu um perfil. “Aí gente, eu dei risada, mas depois fiquei pensando ‘tadinha, ela tentando ser amiga para sobreviver’”, disse outro.

A garotinha não é a única a se assustar com o Grinch. Um vídeo que viralizou no ano passado mostra o personagem entrando por uma porta, enquanto uma mãe e os três filhos estão sentados no sofá. O personagem chega, rouba os presentes e as crianças gritam. Uma das meninas começa a chorar, enquanto a mulher abafa a risada.