Guru do sexo é encontrada morta aos 61 anos, na Inglaterra

Famosa conselheira sobre sexo e estrela do The Lovers' Guide, Wendy-Ann Paige, foi encontrada morta na última sexta-feira (13/12), aos 61 anos - (crédito: Reprodução/Facebook)

Famosa conselheira sobre sexo e estrela do The Lovers' Guide, Wendy-Ann Paige foi encontrada morta na sexta-feira (13/12). Ela tinha 61 anos. A guru do sexo famosa nos anos 1990 foi encontrada dentro de casa, em Southend, Essex, na Inglaterra, pelo companheiro.

Christian Bines, 50 anos, relata que encontrou a parceira sem vida assim que acordou. “Acordei e ela já estava morta. Não se movia e já tinha partido. Liguei imediatamente para o 999”, conta. “Eles acham que ela pode ter tido uma overdose de comprimidos à noite. Lembro-me de que na noite anterior ela disse que não sentia mais dor."

A estrela dos anos 1990 sofria de dores na coluna desde outubro de 2023, depois que sofreu uma queda da escada quando saía para ir ao cinema. O acidente resultou em uma hérnia de disco nas costas, um braço quebrado e deformações em um dos braços. O companheiro contou ainda que ela entrou em depressão e “na cama o tempo todo” após o episódio.

Wendy-Ann esteve no auge da carreira aos 28 anos, quando estrelou o The Lovers' Guide, vídeo de sexo legalizado que vendeu 1,3 milhão de cópias na Grã-Bretanha. A estrela ainda escreveu o livro best-seller Sextrology, um guia para encontrar o parceiro ideal por meio da astrologia, antes de virar colunista sobre sexo.

Após o divórcio entre ela e Tony Duffield, ex-marido e parceiro nos vídeos, Wendy-Ann enfrentou uma luta contra a depressão e o vício em cocaína. Nos últimos anos, a atriz vivia longe dos holofotes em um apartamento simples na Inglaterra.