4 perguntas e respostas sobre o ataque no mercado de Natal na Alemanha

Na sexta-feira (20/12) durante a noite, um homem lançou um carro contra uma multidão que passeava por um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburg.

O ataque matou cinco pessoas, incluindo uma criança de nove anos, e deixou mais de 200 feridos, muitos em estado crítico.

Um homem foi preso e está sendo interrogado, confirmaram autoridades da Alemanha.

A polícia acredita que ele agiu sozinho.

1. Como o ataque aconteceu?

Às 19:02, no horário local (15h02 de Brasília), foi feita a primeira ligação para os serviços de emergência.

O autor da chamada relatou que um carro havia atropelado uma multidão em um mercado de Natal no centro da cidade de Magdeburg.

Segundo a polícia, a pessoa que soou o aleta presumiu que se tratava de um acidente — mas logo ficou claro que não era o caso.

O motorista, detalharam as autoridades locais, saiu da via e entrou em uma faixa de pedestres, o que o levou a um ponto de entrada do mercado que era reservado para veículos de emergência.

No caminho, várias pessoas foram feridas.

Imagens não verificadas publicadas nas redes sociais mostram o motorista acelerando o carro por uma passarela de pedestres entre barracas de Natal.

Testemunhas oculares disseram que correram para sair do caminho do carro, fugir ou se esconder.

A polícia informou que o motorista então retornou à rua pelo mesmo caminho que entrou e foi forçado a parar por causa do trânsito.

Nessa hora, o policiais que já estavam no mercado conseguiram prender o motorista.

As filmagens divulgadas nas últimas horas mostram policiais armados que confrontam e prendem um homem, que pode ser visto caído no chão ao lado de um veículo parado — uma BMW preta com danos significativos no para-choque dianteiro e no para-brisa.

O incidente inteiro durou três minutos, detalhou a polícia.

2. Quem são as vítimas?

Uma criança de nove anos e quatro adultos foram mortos no ataque.

Mais de 200 pessoas ficaram feridas e pelo menos 41 delas estão em estado crítico.

Anteriormente, duas pessoas foram declaradas mortas e outras 68 feridas. Mas os números foram atualizados no sábado (21/12),

Nenhuma das vítimas teve o nome ou a identidade divulgados até o momento.

3. Quem é o suspeito?

A mídia alemã identificou o suspeito como Taleb A., um psiquiatra que mora em Bernburg, que fica a cerca de 40 km ao sul de Magdeburg.

O suspeito está sendo interrogado e os promotores esperam acusá-lo de assassinato e tentativa de assassinato, declarou o chefe de gabinete do promotor local no sábado (21/12).

O motivo por trás do ataque permanece obscuro, mas as autoridades acreditam que ele tenha agido sozinho.

Originalmente da Arábia Saudita, Taleb A. chegou à Alemanha em 2006 e, em 2016, foi reconhecido como refugiado.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, disse aos repórteres que estava "claro" que o suspeito tem visões "islamofóbicas".

O suspeito é um crítico declarado do islamismo nas redes sociais e promoveu teorias da conspiração sobre uma suposta conspiração das autoridades alemãs para islamizar a Europa.

Uma reportagem do jornal Der Spiegel disse que uma queixa já havia sido registrada contra Taleb A. há um ano.

À época, as autoridades concluíram que ele não representava uma ameaça concreta.

Reuters Homenagens foram deixadas em uma igreja no local onde aconteceu o ataque

4. O que as autoridades disseram sobre o ataque?

"Os relatos sobre o que aconteceu em Magdeburg levantam os piores medos", afirmou o chanceler alemão, Olaf Scholz, no X (o antigo Twitter).

Scholz visitou o local no sábado.

O vereador da cidade de Magdeburg, Ronni Krug, disse que o mercado de Natal permanecerá fechado e que "o Natal em Magdeburg acabou", segundo a emissora pública alemã MDR.

Esse sentimento foi ecoado no site do próprio mercado. Após o ataque, o portal apresentou apenas uma tela preta com palavras de luto, anunciando que a atração estava encerrada.

Em uma declaração no X, o governo saudita expressou "solidariedade com o povo alemão e as famílias das vítimas" e afirmou "rejeição à violência".