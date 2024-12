Centenas de cristãos protestam em Damasco contra queima de árvore de Natal

"Exigimos os direitos dos cristãos", repetiam em coro os manifestantes, enquanto marchavam pelas ruas de Damasco até a sede do Patrimônio Ortodoxo de Antioquia - (crédito: ANWAR AMRO / AFP)

Várias manifestações foram realizadas nesta terça-feira (noite de segunda, 23, em Brasília) nos bairros cristãos de Damasco em protesto contra a queima de uma árvore de Natal em uma localidade do centro da Síria, informou um jornalista da AFP.

"Exigimos os direitos dos cristãos", repetiam em coro os manifestantes, enquanto marchavam pelas ruas de Damasco até a sede do Patrimônio Ortodoxo de Antioquia, a maior confissão cristã do país, no bairro de Bab Charqi.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vindos espontaneamente de vários bairros, os manifestantes se reuniram para expressar seu descontentamento e temor duas semanas depois que uma coalizão armada liderada por islamistas derrubou o presidente Bashar al Assad.

O presidente deposto se autoproclamava como um protetor das minorias em um país predominantemente sunita.

"Viemos porque há muito sectarismo contra os cristãos, sob o pretexto de que são 'casos isolados'", disse à AFP um manifestante identificado como Georges. "Se não nos permitirem viver nossa fé cristã no nosso país, então não pertencemos mais aqui", acrescentou.

Alguns manifestantes levavam cruzes de madeira, outros agitavam a bandeira síria da independência, com três estrelas, adotada pelas novas autoridades.

As manifestações se seguiram à publicação, nas redes sociais, de um vídeo em que combatentes encapuzados incendiavam uma árvore de Natal na cidade de Suqaylabiyah, de maioria cristã, perto de Hama.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, os combatentes eram estrangeiros do grupo jihadista Ansar al Tawhid.

Leia também: Um dos vulcões mais ativos do mundo volta a entrar em erupção no Havaí

Em outro vídeo que viralizou na internet, viu-se um dirigente religioso do grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS), no poder, afirmando que os autores do ato "não eram sírios" e que seriam punidos.