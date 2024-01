Quando desmontar a árvore de Natal? Data varia em alguns países

O Natal já passou, mas a árvore enfeitada continua na sala das famílias que seguem a tradição religiosa. Isso porque, segundo a tradição cristã, a retirada da árvore deve acontecer em 6 de janeiro, data em que se comemora o Dia de Reis — quando os três reis-magos (Baltazar, Gaspar e Melchior) foram visitar o menino Jesus e levaram presentes (ouro, incenso e mirra), festa também conhecida como Epifania dos Senhor.



No Brasil, Portugal e Espanha, também tem gente que prefere esperar e estender a celebração do Dia de Reis até o domingo, que neste ano cairá dia 7 de janeiro.

Em outros países as datas podem variar. Nos Estados Unidos, por exemplo, a árvore e os enfeites são desfeitos já no dia seguinte ao Natal, 26 de dezembro. A tradição é conhecida por “Boxing Day”, na qual os americanos encerram as festas com a troca de presentes e a famosa liquidação no comércio.



Já no Vaticano, as decorações são guardadas após a celebração do batismo de Jesus Cristo, celebrado depois da Epifania, em 13 de janeiro.

