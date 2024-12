Corpo é encontrado em roda de avião após pouso no Havaí

A aeronave pousou no Havaí depois de voar de Chicago (EUA) - (crédito: Reprodução/Freepik)

Um corpo foi encontrado no compartimento da roda de um avião da United Airlines, na quarta-feira (25/12). A aeronave pousou no Havaí após sair de Chicago (EUA). O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Leia também: Investigação criminal apura queda de avião no Cazaquistão



Segundo jornal norte-americano The New York Times, a área onde o corpo foi encontrado só é acessível de fora da aeronave. Ainda não se sabe como a pessoa chegou ao local. O avião é um Boeing 787-10.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Administração de Aviação Federal dos Estados Unidos afirma que as condições de temperatura e pressão, além do baixo nível de oxigênio, fazem com que a sobrevivência em compartimentos de armazenamento em aeronaves seja quase impossível.