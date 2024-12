Embaixada do Azerbaijão abre livro de condolências após queda de avião

Embaixador do Azerbaijão em Brasília, Rashad Novruz, diante do livro de condolências às vítimas da queda do avião da Azerbaijan Airlines - (crédito: Embaixada da República do Azerbaijão)

A Embaixada da República do Azerbaijão em Brasília disponibilizou um livro de condolências para que diplomatas e funcionários do governo brasileiro assinassem e prestassem solidariedade às vítimas da queda do Embraer 190, que levava 67 pessoas a bordo, na quarta-feira (25/12). A tragédia deixou 38 mortes. Um inquérito preliminar apontou que a aeronave caiu devido a "interferências externas, físicas e técnicas". Existe a suspeita de que mísseis do sistema de defesa antiaérea russa tenham provocado a queda do avião, que se incendiou perto de Aktau, um porto do Mar Cáspio, na região oeste do Cazaquistão. O Embraer 190 fazia o percurso de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da república da Chechênia, em território russo.

Desde quinta-feira (26), vários embaixadores compareceram à representação diplomática azeri, no Lago Sul, para assinar o livro. Entre eles, estão os representantes de Rússia, Israel, Polônia, Alemanha, Palestina, Irã, Paquistão e Vietnã. "A presença dos embaixadores é uma demonstração de solidariedade e de apoio à investigação das causas dessa tragédia. Suas palavras de condolências, escritas no livro, são uma manifestação de nossos fortes laços e de nossa parceria política", afirmou ao Correio Rashad Novruz, embaixador do Azerbaijão em Brasília.