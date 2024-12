Avião com 181 pessoas pega fogo e causa mortes na Coreia do Sul

Avião com 175 passageiros e seis tripulantes estava no aeroporto na cidade de Muan, na Coreia do Sul - (crédito: Reprodução/Yonhap)

Na Coreia do Sul, um avião com 175 passageiros e seis tripulantes pegou fogo por volta das 9h da manhã de domingo (29/12) — 21h deste sábado (28/12) no horário de Brasília. 28 mortes foram confirmadas até o momento, segundo a agência de notícias Yonhap.

A aeronave pousava no aeroporto na cidade de Muan, a aproximadamente 288km de Seul, quando saiu da pista e colidiu com uma cerca. O voo da Jeju Air havia decolado em Bangkok, capital da Tailândia.

Ainda segundo a agência de notícias local, autoridades informaram que colisão com pássaro provavelmente causou falha no trem de pouso e ocasionou a queda do avião.

Segundo as autoridades locais, as operações de resgate estão em andamento. Uma investigação no local deve identificar a causa exata do acidente. O presidente interino do país, Choi Sang-mok, ordenou total esforço para as operações de resgate no local.