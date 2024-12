Presidente do Azerbaijão acusa Rússia de mentir sobre queda de avião

O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines caiu na quarta-feira (25/12) perto de Aktau, no Cazaquistão, no momento em que drones ucranianos atacavam o sul da Rússia - (crédito: Kamilla Jumayeva / AFP)

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, acusou a Rússia de ter atirado no avião de passageiros da Azerbaijan Airlines que caiu na semana passada no Cazaquistão, matando 38 pessoas. Em declaração feita neste domingo (29/12), ele ainda afirmou que as autoridades russas mentiram sobre a causa do desastre.

"Nosso avião foi derrubado por acidente", disse o presidente à televisão estatal do país. Aliyev acrescentou que a aeronave sofreu algum tipo de bloqueio eletrônico e em seguida foi alvejada enquanto se aproximava do território russo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o presidente, nos três primeiros dias após o incidente, o Azerbaijão ouviu "apenas versões absurdas vindas da Rússia". O país teria atribuído a queda a pássaros ou à explosão de cilindros de gás.

"Fomos testemunhas de tentativas claras de encobrir o assunto", completou Aliyev, que tem laços estreitos com a Rússia e inclusive estudou em uma das principais universidades de Moscou. O presidente disse querer que os russos assumissem a culpa pelo abatimento da aeronave e punisse os responsáveis por tal ato.

Vladimir Putin, presidente russo, se desculpou no sábado(28/12) pelo "incidente trágico", mas não assumiu nenhum tipo de culpa ou autoria pelo ataque ao avião. O líder disse apenas que uma investigação foi aberta.

O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines caiu na quarta-feira (25/12) perto de Aktau, no Cazaquistão, no momento em que drones ucranianos atacavam o sul da Rússia.