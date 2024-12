Acidente aéreo na Coreia do Sul deixa 179 mortos; duas pessoas sobreviveram

O acidente com avião no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, deixou 179 mortos, conforme noticiado pela agência AFP. O voo Boeing 737-800 operado pela Jeju Air tinha 181 pessoas a bordo, sendo 175 passageiros e seis integrantes da tripulação, e saiu de Bangkok, na Tailândia. O acidente ocorreu por volta das 9h do horário local neste sábado (28/12).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Duas pessoas continuam desaparecidas e outras duas pessoas da tripulação sobreviveram ao acidente. Elas foram localizadas na calda da aeronave, única parte do avião preservada após a explosão. Ao tentar pousar, a aeronave saiu da pista, bateu em uma mureta e pegou fogo no solo.

O Boeing 737-800 operado pela Jeju Air - tinha 181 pessoas a bordo, sendo 175 passageiros e seis integrantes da tripulação, e saiu de Bangkok, na Tailândia. (foto: JUNG YEON-JE / AFP)

Um oficial da agência de combate a incêndios afirmou que os passageiros foram arremessados para fora da aeronave e as chances de sobrevivência são “extremamente baixas”. O oficial também afirmou que a identificação dos corpos está sendo extremamente difícil e que os restos mortais estão sendo recolhidos minuciosamente.

Mais de 1.500 equipes de atuam no resgate e atendimento das vítimas. Um necrotério temporário foi montado dentro do aeroporto de Muan para armazenar os corpos das vítimas.

Os mortos têm entre três e 78 anos. Entre as pessoas que estavam a bordo 82 eram homens e 93 eram mulheres.

A causa provável do acidente é que uma colisão com pássaros tenha gerado problemas com o trem de pouso. Apenas seis minutos antes do acidente, a torre de controle havia alertado sobre a presença de aves na área de pouso.

O CEO da Jeju Air, Kim E-bae, emitiu um pedido de desculpas e expressou condolências aos familiares que perderam entes queridos, prometendo fornecer todo o apoio necessário às famílias das vítimas. "Independentemente da causa, assumo total responsabilidade como CEO", disse Kim.

Segundo a agência Coreana Yonhap, este foi o segundo acidente aéreo mais mortal do país. O primeiro ocorreu em 1997 e deixou 225 mortos.