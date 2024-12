A mulher que testemunhou uma amizade improvável entre o filho e Jimmy Carter

Algumas amizades deixam marcas profundas, mesmo duas décadas depois da morte. A norte-americana Jeni Stepanek, 65 anos, foi testemunha de uma amizade pouco comum, entre o filho, falecido aos 13 em 2004, e o ex-presidente Jimmy Carter. Poeta e autor de sete best-sellers de poesia e de ensaios sobre a paz, Mattie Stepanek sofria de uma grave doença, a miopatia mitocondrial disautonômica, que levou a vida dele e dos três irmãos. Em 28 de junho de 2004, durante o funeral de Mattie, Jimmy Carter leu um texto em homenagem ao pequeno amigo e incluiu quatro poemas dele. "É difícil conhecer alguém que tenha sofrido mais do que Mattie. (...) Sempre vi a dicotomia entre Mattie, enquanto criança e com as características e a inteligência de um adulto", afirmou Carter, na ocasião. "Mattie era um anjo." O carinho e o respeito do ex-presidente por Mattie fizeram com que Jeni e Carter também se tornassem grandes amigos. Em entrevista ao Correio, Jeni falou sobre a perda daquele que era considerado um verdadeiro "herói" para o filho.

Quando e como começou a amizade entre o presidente Carter e Mattie?

Meu filho Mattie começou a estudar o ex-presidente Jimmy Carter como um modelo para a promoção da paz e os esforços humanitários quando ele tinha 6 anos. Aos 10, Mattie iniciou uma interação com o seu herói por telefone. Depois, pessoalmente. Ao longo dos poucos anos seguintes, eles se tornaram melhores amigos e escreveram um livro juntos — Just Peace: A message of hope ("Apenas a paz: uma mensagem de esperança"). Depois que Mattie faleceu, em 2004, pouco antes de seu aniversário de 14 anos, o presidente Carter ofereceu a eulogia em seu funeral. Ele e seu ficamos mais próximos ao longo dos anos, trabalhando pela paz e celebrando a vida, juntos. Visitei-o pela última vez em 2022, mas comuniquei-me com ele até muito recentemente, neste ano.

De que forma a senhora definiria ex-presidente Carter enquanto ser humano e amigo?

Como Mattie disse: "Jimmy Carter é um humilde pacificador". Ele usava a mídia e a imagem pública para promover a paz e a compaixão. Ele foi uma das pessoas mais autênticasm, fiéis e atenciosas que conheci.

Qual é o legado de Carter para os Estados Unidos e como ele será lembrado?

Embora muitos julguem o presidente Carter como um líder, mas admirem seus esforços pela paz, eu considero este homem elevado em ambas áreas. Ele simplesmente fez coisas da maneira certa e justa — por meio do diálogo e da mediação. Isso leva tempo, mas é mais sustentável. A paz é uma jornada, não um destino.

Do que a senhora mais sentirá falta dele?

Eu sentirei falta de seu amor pela paz, por sua família, pelo meu filho e por mim. E pelo nosso mundo. Eu sentirei falta de nossas conversas por texto e pessoalmente — repletas de esperança e de propósito.