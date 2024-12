Lula assina decreto e eleva salário mínimo para R$ 1.518 em 2025

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva acompanhado do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho durante assinatura do decreto que reajusta valor do salário mínimo para 2025 - (crédito: Claudio Kbene / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta segunda-feira (3/12), o decreto que eleva o salário mínimo para R$ 1.518. A medida vale a partir de 1º de janeiro de 2025.

O aumento será no valor de R$ 106 em relação ao salário em 2024. Neste ano, Lula sancionou uma lei que limita o reajuste do salário mínimo a 2,5% acima da inflação de 2025 a 2030.

O cálculo para o novo salário mínimo considerou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 4,84% nos últimos 12 meses até novembro mais os 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o representa ganho real acima da inflação.

“É importante lembrar, e o presidente Lula destacou hoje, durante a assinatura do decreto, que em seu governo o salário mínimo terá reajuste acima da inflação em todos os anos, ou seja, ganho real. Um compromisso com o processo de distribuição de renda, que é o papel do salário mínimo”, ressaltou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, segundo divulgou a pasta.

Para o ministro, seria uma "tragédia" se não houvesse a política de valorização do salário mínimo que foi aprovada em 2023. A expectativa de Marinho é que em 2025 o país continue com o seu ciclo de crescimento.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), cerca de 59 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. Cerca de 19 milhões de aposentados e pensionistas recebem o valor do salário mínimo.

Novo presidente do Banco Central

Além do novo salário mínimo, o presidente Lula também assinou, nesta segunda-feira, decretos que nomeiam Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central (BC) e outros três indicados como diretores da autoridade monetária.

A assinatura ocorreu nesta tarde no Palácio da Alvorada, com a presença de Galípolo e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tanto Galípolo como os três novos diretores tomam posse em 1º de janeiro, após publicação dos decretos no Diário Oficial da União (DOU).

Com informações da Agência Brasil.