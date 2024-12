Já é 2025 na Nova Zelândia! Confira fotos da queima de fogos

A maior parte da Nova Zelândia entrou oficialmente em 2025 às 8h desta terça-feira (31/12). A virada por lá contou com tradicional queima de fogos na Sky Tower, em Auckland.

O espetáculo homenageou as tribos indígenas maori da cidade, em um cenário de protestos contra os direitos desta população no país.

Confira imagens da queima de fogos em Auckland:













A nação porém, não foi a primeira a comemorar a chegada do ano-novo: a Ilha do Natal, na República do Kiribati, entrou em 2025 às 7h, no horário de Brasília.

Em breve, Austrália, Japão e Coreia vão passar pela virada de ano. Na Coreia do Sul, no entanto, as celebrações foram reduzidas ou canceladas, porque o país observa um luto nacional por conta do acidente com um voo da Jeju Air que matou 179 pessoas no domingo (29/12).