Motorista atropela multidão e mata 10 pessoas em festa de réveillon nos EUA

Um motorista atropelou multidão após invadir uma festa de réveillon na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A ocorrência foi registrada nas primeiras horas desta quarta-feira (1°/1/2025). De acordo com autoridades locais, 10 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas. Entre os baleados estão dois policiais.

NOLAREADY: There has been a mass casualty incident on Canal and Bourbon Street. Get yourself away from the area. Visit https://t.co/AyuRn38guC for details. — NOLA Ready (@nolaready) January 1, 2025

Os feridos foram levados para um hospital, e agentes de segurança pública estão no local, diz a nota do Nola Ready — órgão de emergências da cidade de Nova Orleans. Testemunhas disseram à rede de televisão CBS News que o motorista do veículo saiu do carro após o atropelamento e começou a atirar.

Um porta-voz da polícia de Nova Orleans disse à CBS News que "relatos iniciais indicam que um carro pode ter atropelado um grupo de pessoas".

As autoridades locais frisaram que não há dúvidas de que o atropelamento foi intencional e afirmaram que foi localizada uma bomba caseira no carro. Não se sabe, no entanto, a se o artefato tinha viabilidade efetiva para ser ativado.

A prefeita da cidade, LaToya Cantrell afirmou que o caso trata-se de um ataque terrorista. A agente especial do FBI, disse no entanto que ainda é preciso checar algumas informações antes de determinar se foi ou não um atentado.

Uma coletiva de imprensa para detalhar o caso está marcada para as 11h no horário local.