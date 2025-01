Suspeito de assassinar 10 pessoas ao atropelar multidão está morto, diz polícia

Após atropelar as pessoas, testemunhas disseram que o homem saiu do veículo e trocou tiro com a polícia e baleou dois agentes - (crédito: Matthew HINTON / AFP)

Está morto o motorista suspeito de atropelar multidão de pessoas que aproveitava os festejos de ano novo na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A informação sobre o estado do homem foi confirmada pelo departamento da polícia local, na manhã desta quarta-feira (1º/1).



A maneira como o homem morreu, porém, não foi detalhada pela polícia. Na madrugada desta quarta-feira (1º/1), esse rapaz é suspeito de avançar "intencionalmente" com uma caminhonete contra a multidão que acompanhava o réveillon na cidade. O atropelamento deixou 10 mortos e 30 feridos.

Após atropelar as pessoas, testemunhas disseram que o homem saiu do veículo e trocou tiro com a polícia e baleou dois agentes. As autoridades locais frisaram não haver dúvidas de que o atropelamento foi intencional e afirmaram que foi localizada uma bomba caseira no carro.

Não se sabe, no entanto, a se o artefato tinha viabilidade efetiva para ser ativado. A prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, afirmou que o caso trata-se de um ataque terrorista. A agente especial do FBI, disse no entanto que ainda é preciso checar algumas informações antes de determinar se foi ou não um atentado.

Uma coletiva de imprensa para detalhar o caso está marcada para as 11h no horário local.