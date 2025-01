Carro explode e pega fogo em frente ao hotel de Trump em Las Vegas

Um carro explodiu e pegou fogo em frente ao hotel do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Las Vegas, nesta quarta-feira (1º/1). A polícia investiga se o acontecimento teria sido criminoso, de acordo com a imprensa local.

O veículo que pegou fogo é um Tesla Cybertruck, da empresa de carros elétricos de Elon Musk, que vai liderar o Departamento de Eficiência Governamental do novo governo.

Informações preliminares apontam que houve feridos. No entanto, ainda não há um número oficial de quantas pessoas foram atingidas pela explosão.

Eric Trump, filho de Donald Trump, se pronunciou nas redes sociais sobre o ocorrido. "A segurança e o bem-estar de nossos hóspedes e equipe são nossa maior prioridade. Estendemos nossa gratidão ao Departamento de Bombeiros de Las Vegas e à polícia local pela sua resposta rápida e profissionalismo", escreveu no X.

