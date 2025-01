Turista brasileiro morre após ser atropelado em calçada na Argentina

Um turista brasileiro, de 60 anos, morreu após ser atropelado por um veículo na manhã desta quarta-feira (1º/1), em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com informações do jornal argentino Clarin, uma mulher perdeu o controle do veículo Honda HRV, subiu na calçada, bateu em um semáforo e atropelou pedestres.

Um deles foi o turista brasileiro, que morreu no local. Outra brasileira, que está internada com politraumatismos, foi atingida. Segundo a polícia argentina, o casal aguardava a abertura do semáforo para atravessar a rua.

O acidente ocorreu no bairro de Palermo e é investigado pela Vara Criminal 9 por homicídio e lesões. Até o momento, não foram divulgados nomes das vítimas do atropelamento em Buenos Aires.