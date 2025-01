O republicano Mike Johnson é reeleito presidente da Câmara dos Representantes dos EUA nesta sexta-feira (3/1) com apoio de Donald Trump, depois que dois membros de seu partido que votaram contra ele mudaram de opinião quando a votação já tinha terminado.

O congressista de 52 anos precisava de uma maioria simples para ser eleito presidente da Câmara do Congresso, que é o segundo na linha de sucessão à presidência.

Fronteiras demarcadas



Mike Johnson prometeu aplicar as políticas de Donald Trump, começando pela "defesa das fronteiras" dos Estados Unidos.

Em coordenação com Donald Trump "deportaremos estrangeiros ilegais perigosos e criminosos, e finalmente terminaremos de construir o muro fronteiriço" com o México, acrescentou em discurso, no qual assegurou que os republicanos "devolverão o poder ao povo".